VOO: Vanguard S&P 500 ETF

608.94 USD 2.80 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VOOの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり607.08の安値と611.28の高値で取引されました。

Vanguard S&P 500 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
607.08 611.28
1年のレンジ
442.80 611.28
以前の終値
606.14
始値
608.55
買値
608.94
買値
609.24
安値
607.08
高値
611.28
出来高
10.444 K
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
3.91%
6ヶ月の変化
18.86%
1年の変化
15.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K