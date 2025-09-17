通貨 / VOO
VOO: Vanguard S&P 500 ETF
608.94 USD 2.80 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VOOの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり607.08の安値と611.28の高値で取引されました。
Vanguard S&P 500 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
607.08 611.28
1年のレンジ
442.80 611.28
- 以前の終値
- 606.14
- 始値
- 608.55
- 買値
- 608.94
- 買値
- 609.24
- 安値
- 607.08
- 高値
- 611.28
- 出来高
- 10.444 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 3.91%
- 6ヶ月の変化
- 18.86%
- 1年の変化
- 15.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K