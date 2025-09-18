FiyatlarBölümler
Dövizler / VOO
VOO: Vanguard S&P 500 ETF

611.80 USD 2.86 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VOO fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 608.85 ve Yüksek fiyatı olarak 612.67 aralığında işlem gördü.

Vanguard S&P 500 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
608.85 612.67
Yıllık aralık
442.80 612.67
Önceki kapanış
608.94
Açılış
610.63
Satış
611.80
Alış
612.10
Düşük
608.85
Yüksek
612.67
Hacim
9.306 K
Günlük değişim
0.47%
Aylık değişim
4.39%
6 aylık değişim
19.42%
Yıllık değişim
16.08%
21 Eylül, Pazar