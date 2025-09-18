Dövizler / VOO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VOO: Vanguard S&P 500 ETF
611.80 USD 2.86 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VOO fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 608.85 ve Yüksek fiyatı olarak 612.67 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P 500 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOO haberleri
- Why I’m Positioning My Portfolio For The Fed’s Most Dangerous Gamble Yet
- Trump's New H-1B Visa Regulation Sends Shockwaves Through Big Tech (NYSEARCA:SPY)
- The 1-Minute Market Report, September 21, 2025
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- The Real Winner Of Rate Cuts
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- UIVM: This Hidden Dividend ETF Has Quietly Beaten The S&P 500 (NASDAQ:UIVM)
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
Günlük aralık
608.85 612.67
Yıllık aralık
442.80 612.67
- Önceki kapanış
- 608.94
- Açılış
- 610.63
- Satış
- 611.80
- Alış
- 612.10
- Düşük
- 608.85
- Yüksek
- 612.67
- Hacim
- 9.306 K
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- 4.39%
- 6 aylık değişim
- 19.42%
- Yıllık değişim
- 16.08%
21 Eylül, Pazar