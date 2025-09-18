Devises / VOO
VOO: Vanguard S&P 500 ETF
611.80 USD 2.86 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VOO a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 608.85 et à un maximum de 612.67.
Suivez la dynamique Vanguard S&P 500 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VOO Nouvelles
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- The Real Winner Of Rate Cuts
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- UIVM: This Hidden Dividend ETF Has Quietly Beaten The S&P 500 (NASDAQ:UIVM)
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
Range quotidien
608.85 612.67
Range Annuel
442.80 612.67
- Clôture Précédente
- 608.94
- Ouverture
- 610.63
- Bid
- 611.80
- Ask
- 612.10
- Plus Bas
- 608.85
- Plus Haut
- 612.67
- Volume
- 9.306 K
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 4.39%
- Changement à 6 Mois
- 19.42%
- Changement Annuel
- 16.08%
20 septembre, samedi