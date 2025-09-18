CotationsSections
Devises / VOO
VOO: Vanguard S&P 500 ETF

611.80 USD 2.86 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOO a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 608.85 et à un maximum de 612.67.

Suivez la dynamique Vanguard S&P 500 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
608.85 612.67
Range Annuel
442.80 612.67
Clôture Précédente
608.94
Ouverture
610.63
Bid
611.80
Ask
612.10
Plus Bas
608.85
Plus Haut
612.67
Volume
9.306 K
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
4.39%
Changement à 6 Mois
19.42%
Changement Annuel
16.08%
