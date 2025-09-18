시세섹션
통화 / VOO
주식로 돌아가기

VOO: Vanguard S&P 500 ETF

611.80 USD 2.86 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VOO 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 608.85이고 고가는 612.67이었습니다.

Vanguard S&P 500 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOO News

일일 변동 비율
608.85 612.67
년간 변동
442.80 612.67
이전 종가
608.94
시가
610.63
Bid
611.80
Ask
612.10
저가
608.85
고가
612.67
볼륨
9.306 K
일일 변동
0.47%
월 변동
4.39%
6개월 변동
19.42%
년간 변동율
16.08%
20 9월, 토요일