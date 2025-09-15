Валюты / VOO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VOO: Vanguard S&P 500 ETF
606.75 USD 0.87 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VOO за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 606.11, а максимальная — 608.42.
Следите за динамикой Vanguard S&P 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VOO
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- Weekly Economic Pulse: Meh
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Stock Owners Have Learned To Love The Bomb
- AI Revolution Vs. Internet Boom
- Why Is The Wall Of Worry Still There After A 35% Price Gain?
- Monetary Policy And The Supply Side
- Tariffs At The Supreme Court: The Federalist Society Against The Heritage Foundation
- The Market Shrugs At Solid Macro Data Ahead Of The Fed's Decision (SP500)
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- A Fed Divided, But It May Not Matter
- SPHD: High Dividends, High Volatility (NYSEARCA:SPHD)
- After a 126% Surge in 2025, Let’s Look at Who Owns Palantir Stock (PLTR) - TipRanks.com
- Why Most People May Be Wrong About The Market Right Now
- New Highs, Low Drama
- Record Highs For The Dow Remind Me Of The 2022 Market Correction
- Brokerage giant Robinhood plots expansion into private investing with this new business venture
- Since 1980, This Is How Rate Cuts Impact the S&P 500 Near All-Time Highs
- These 4 Canaries In The Coal Mine Bear Striking Similarities To 2007 (NYSEARCA:SPY)
- Why Have We Forgotten What A Recession Looks Like? (SP500)
- The Fed Could Break The Market
- The Fed Is Asleep, Powell Has Been Too Slow With Rate Cuts (NYSEARCA:SPY)
- An Important Sentiment Indicator Is Pointing To Higher Prices (SP500)
Дневной диапазон
606.11 608.42
Годовой диапазон
442.80 608.42
- Предыдущее закрытие
- 607.62
- Open
- 608.18
- Bid
- 606.75
- Ask
- 607.05
- Low
- 606.11
- High
- 608.42
- Объем
- 7.799 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 3.53%
- 6-месячное изменение
- 18.43%
- Годовое изменение
- 15.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.