KurseKategorien
Währungen / VOO
Zurück zum Aktien

VOO: Vanguard S&P 500 ETF

611.80 USD 2.86 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOO hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 608.85 bis zu einem Hoch von 612.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard S&P 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOO News

Tagesspanne
608.85 612.67
Jahresspanne
442.80 612.67
Vorheriger Schlusskurs
608.94
Eröffnung
610.63
Bid
611.80
Ask
612.10
Tief
608.85
Hoch
612.67
Volumen
9.306 K
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
4.39%
6-Monatsänderung
19.42%
Jahresänderung
16.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K