LLY: Eli Lilly and Company

762.74 USD 2.52 (0.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LLYの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり759.01の安値と772.16の高値で取引されました。

Eli Lilly and Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
759.01 772.16
1年のレンジ
644.51 937.00
以前の終値
760.22
始値
761.38
買値
762.74
買値
763.04
安値
759.01
高値
772.16
出来高
5.054 K
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
4.77%
6ヶ月の変化
-6.87%
1年の変化
-14.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K