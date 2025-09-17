通貨 / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
762.74 USD 2.52 (0.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LLYの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり759.01の安値と772.16の高値で取引されました。
Eli Lilly and Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
759.01 772.16
1年のレンジ
644.51 937.00
- 以前の終値
- 760.22
- 始値
- 761.38
- 買値
- 762.74
- 買値
- 763.04
- 安値
- 759.01
- 高値
- 772.16
- 出来高
- 5.054 K
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 4.77%
- 6ヶ月の変化
- -6.87%
- 1年の変化
- -14.19%
