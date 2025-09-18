Dövizler / LLY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LLY: Eli Lilly and Company
752.25 USD 10.49 (1.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LLY fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 749.35 ve Yüksek fiyatı olarak 764.78 aralığında işlem gördü.
Eli Lilly and Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLY haberleri
- 2 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 7% and 19% to Buy and Hold Forever
- Novo Nordisk: Don't Be Deterred By Outlook Downgrades (NYSE:NVO)
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- Can Novo Nordisk Hold Its Edge as the GLP-1 Battle With LLY Heats Up?
- This Unstoppable Healthcare Stock Just Made a Move in AI: Time to Buy?
- Where Will Eli Lilly Be in 3 Years?
- Novo Nordisk Pops On 'Significant' Weight Loss For Oral Wegovy
- GeneDx CEO’su Stueland 1,27 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- GeneDx CEO Stueland sells $1.27 million in shares
- Feeley, GeneDx holdings CFO, sells $453k in shares
- Exclusive-Novo Nordisk cuts US obesity education team as layoffs begin, say sources, online posts
- Here's Why Novo Nordisk and Eli Lilly Could Still Be Absurdly Underrated Stocks to Buy Today
- LLY's Orforglipron Tops NVO's Oral Pill in Diabetes Study: What's Next?
- BMO Capital, Novo Nordisk için "Piyasa Performansı" notunu yineledi
- Novo Nordisk stock rating reiterated at Market Perform by BMO Capital
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- GeneDx Holdings yönetim kuruluna Thomas Fuchs’u ekleyerek üye sayısını sekize çıkardı
- GeneDx Holdings adds Thomas Fuchs as director, expands board to eight members
- Cantor Fitzgerald, Eli Lilly’nin Aşırı Ağırlık notunu tekrarladı
- Eli Lilly stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Novo Nordisk hisseleri, UBS’in Nötr derecelendirmesini tekrarlamasıyla sabit kaldı
- Novo Nordisk stock holds steady as UBS reiterates Neutral rating
- Novo Nordisk Stock (NVO) Surges as Wegovy Pill Delivers Big Weight-Loss Gains - TipRanks.com
- Ozempic cuts heart-attack risk by nearly 25% in older patients, new study finds
Günlük aralık
749.35 764.78
Yıllık aralık
644.51 937.00
- Önceki kapanış
- 762.74
- Açılış
- 763.49
- Satış
- 752.25
- Alış
- 752.55
- Düşük
- 749.35
- Yüksek
- 764.78
- Hacim
- 5.703 K
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- 3.33%
- 6 aylık değişim
- -8.15%
- Yıllık değişim
- -15.37%
21 Eylül, Pazar