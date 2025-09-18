FiyatlarBölümler
Dövizler / LLY
LLY: Eli Lilly and Company

752.25 USD 10.49 (1.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LLY fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 749.35 ve Yüksek fiyatı olarak 764.78 aralığında işlem gördü.

Eli Lilly and Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
749.35 764.78
Yıllık aralık
644.51 937.00
Önceki kapanış
762.74
Açılış
763.49
Satış
752.25
Alış
752.55
Düşük
749.35
Yüksek
764.78
Hacim
5.703 K
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
3.33%
6 aylık değişim
-8.15%
Yıllık değişim
-15.37%
21 Eylül, Pazar