Währungen / LLY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LLY: Eli Lilly and Company
762.74 USD 2.52 (0.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LLY hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 759.01 bis zu einem Hoch von 772.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eli Lilly and Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLY News
- Novo Nordisk Pops On 'Significant' Weight Loss For Oral Wegovy
- GeneDx CEO Stueland sells $1.27 million in shares
- Feeley, GeneDx holdings CFO, sells $453k in shares
- Exclusive-Novo Nordisk cuts US obesity education team as layoffs begin, say sources, online posts
- Here's Why Novo Nordisk and Eli Lilly Could Still Be Absurdly Underrated Stocks to Buy Today
- LLY's Orforglipron Tops NVO's Oral Pill in Diabetes Study: What's Next?
- BMO Kapital: Novo Nordis-Aktie bleibt "Market Perform"
- Novo Nordisk stock rating reiterated at Market Perform by BMO Capital
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- GeneDx Holdings adds Thomas Fuchs as director, expands board to eight members
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für Eli Lilly nach Studiendaten
- Eli Lilly stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Novo Nordisk: UBS bestätigt "Neutral"-Rating nach Investorenveranstaltung
- Novo Nordisk stock holds steady as UBS reiterates Neutral rating
- Novo Nordisk Stock (NVO) Surges as Wegovy Pill Delivers Big Weight-Loss Gains - TipRanks.com
- Aktien Europa: Gewinne - Technologiewerte erneut stark
- Ozempic cuts heart-attack risk by nearly 25% in older patients, new study finds
- AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk mit Kurssprung - Studiendaten stützen
- 3 Dividend Growth Stocks You Can Buy and Forget About
- Studienerfolg für Eli Lilly: Diabetes-Medikament Mounjaro überzeugt bei Kindern und Jugendlichen
- Lilly’s Mounjaro shows strong results in pediatric diabetes trial
- Eli Lilly: New Orforglipron Data In Focus As Commercial Business Outperforms (NYSE:LLY)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
Tagesspanne
759.01 772.16
Jahresspanne
644.51 937.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 760.22
- Eröffnung
- 761.38
- Bid
- 762.74
- Ask
- 763.04
- Tief
- 759.01
- Hoch
- 772.16
- Volumen
- 5.054 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 4.77%
- 6-Monatsänderung
- -6.87%
- Jahresänderung
- -14.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K