LLY: Eli Lilly and Company

762.74 USD 2.52 (0.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LLY hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 759.01 bis zu einem Hoch von 772.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eli Lilly and Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
759.01 772.16
Jahresspanne
644.51 937.00
Vorheriger Schlusskurs
760.22
Eröffnung
761.38
Bid
762.74
Ask
763.04
Tief
759.01
Hoch
772.16
Volumen
5.054 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
4.77%
6-Monatsänderung
-6.87%
Jahresänderung
-14.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K