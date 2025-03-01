通貨 / LARK
LARK: Landmark Bancorp Inc
27.21 USD 0.10 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LARKの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり27.04の安値と27.25の高値で取引されました。
Landmark Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LARK News
1日のレンジ
27.04 27.25
1年のレンジ
20.00 31.02
- 以前の終値
- 27.11
- 始値
- 27.25
- 買値
- 27.21
- 買値
- 27.51
- 安値
- 27.04
- 高値
- 27.25
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 2.64%
- 6ヶ月の変化
- 4.13%
- 1年の変化
- 35.31%
