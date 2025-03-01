Валюты / LARK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LARK: Landmark Bancorp Inc
27.24 USD 0.65 (2.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LARK за сегодня изменился на 2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 27.24.
Следите за динамикой Landmark Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LARK
- Zacks Initiates Coverage of Landmark Bancorp With Outperform Rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Landmark Bancorp Q2 Earnings Rise 44% Y/Y as Loan Growth Boosts Margin
- Earnings call transcript: Landmark Bancorp Q2 2025 sees net income rise
- Landmark Bancorp reports Q2 2025 earnings of $0.75 per share
- Landmark Q2 Profit Jumps 47 Percent
- Top 3 Financial Stocks That May Explode This Month - Affinity Bancshares (NASDAQ:AFBI), Landmark Bancorp (NASDAQ:LARK)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Дневной диапазон
26.70 27.24
Годовой диапазон
20.00 31.02
- Предыдущее закрытие
- 26.59
- Open
- 26.83
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Low
- 26.70
- High
- 27.24
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 2.44%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 4.25%
- Годовое изменение
- 35.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.