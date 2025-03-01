КотировкиРазделы
LARK: Landmark Bancorp Inc

27.24 USD 0.65 (2.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LARK за сегодня изменился на 2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 27.24.

Следите за динамикой Landmark Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.70 27.24
Годовой диапазон
20.00 31.02
Предыдущее закрытие
26.59
Open
26.83
Bid
27.24
Ask
27.54
Low
26.70
High
27.24
Объем
12
Дневное изменение
2.44%
Месячное изменение
2.75%
6-месячное изменение
4.25%
Годовое изменение
35.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.