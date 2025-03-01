货币 / LARK
LARK: Landmark Bancorp Inc
27.24 USD 0.65 (2.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LARK汇率已更改2.44%。当日，交易品种以低点26.70和高点27.24进行交易。
关注Landmark Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.70 27.24
年范围
20.00 31.02
- 前一天收盘价
- 26.59
- 开盘价
- 26.83
- 卖价
- 27.24
- 买价
- 27.54
- 最低价
- 26.70
- 最高价
- 27.24
- 交易量
- 12
- 日变化
- 2.44%
- 月变化
- 2.75%
- 6个月变化
- 4.25%
- 年变化
- 35.45%
