통화 / LARK
LARK: Landmark Bancorp Inc
27.07 USD 0.14 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LARK 환율이 오늘 -0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.80이고 고가는 27.12이었습니다.
Landmark Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
26.80 27.12
년간 변동
20.00 31.02
- 이전 종가
- 27.21
- 시가
- 27.12
- Bid
- 27.07
- Ask
- 27.37
- 저가
- 26.80
- 고가
- 27.12
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -0.51%
- 월 변동
- 2.11%
- 6개월 변동
- 3.60%
- 년간 변동율
- 34.61%
20 9월, 토요일