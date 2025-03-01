Währungen / LARK
LARK: Landmark Bancorp Inc
26.95 USD 0.26 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LARK hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.95 bis zu einem Hoch von 27.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Landmark Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.95 27.12
Jahresspanne
20.00 31.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.21
- Eröffnung
- 27.12
- Bid
- 26.95
- Ask
- 27.25
- Tief
- 26.95
- Hoch
- 27.12
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 1.66%
- 6-Monatsänderung
- 3.14%
- Jahresänderung
- 34.01%
