クォートセクション
通貨 / JFU
株に戻る

JFU: 9F Inc - American Depositary Shares

2.58 USD 0.06 (2.27%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JFUの今日の為替レートは、-2.27%変化しました。日中、通貨は1あたり2.57の安値と2.70の高値で取引されました。

9F Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JFU News

1日のレンジ
2.57 2.70
1年のレンジ
1.01 3.60
以前の終値
2.64
始値
2.70
買値
2.58
買値
2.88
安値
2.57
高値
2.70
出来高
6
1日の変化
-2.27%
1ヶ月の変化
3.61%
6ヶ月の変化
77.93%
1年の変化
15.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K