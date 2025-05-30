Valute / JFU
JFU: 9F Inc - American Depositary Shares
2.62 USD 0.04 (1.55%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JFU ha avuto una variazione del 1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.57 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di 9F Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.57 2.64
Intervallo Annuale
1.01 3.60
- Chiusura Precedente
- 2.58
- Apertura
- 2.57
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Minimo
- 2.57
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 1.55%
- Variazione Mensile
- 5.22%
- Variazione Semestrale
- 80.69%
- Variazione Annuale
- 16.96%
20 settembre, sabato