Валюты / JFU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JFU: 9F Inc - American Depositary Shares
2.59 USD 0.14 (5.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JFU за сегодня изменился на -5.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.72.
Следите за динамикой 9F Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.55 2.72
Годовой диапазон
1.01 3.60
- Предыдущее закрытие
- 2.73
- Open
- 2.72
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.55
- High
- 2.72
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -5.13%
- Месячное изменение
- 4.02%
- 6-месячное изменение
- 78.62%
- Годовое изменение
- 15.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.