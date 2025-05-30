Währungen / JFU
JFU: 9F Inc - American Depositary Shares
2.58 USD 0.06 (2.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JFU hat sich für heute um -2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.57 bis zu einem Hoch von 2.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die 9F Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.57 2.70
Jahresspanne
1.01 3.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.64
- Eröffnung
- 2.70
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Tief
- 2.57
- Hoch
- 2.70
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -2.27%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 77.93%
- Jahresänderung
- 15.18%
