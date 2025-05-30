KurseKategorien
JFU: 9F Inc - American Depositary Shares

2.58 USD 0.06 (2.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JFU hat sich für heute um -2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.57 bis zu einem Hoch von 2.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die 9F Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.57 2.70
Jahresspanne
1.01 3.60
Vorheriger Schlusskurs
2.64
Eröffnung
2.70
Bid
2.58
Ask
2.88
Tief
2.57
Hoch
2.70
Volumen
6
Tagesänderung
-2.27%
Monatsänderung
3.61%
6-Monatsänderung
77.93%
Jahresänderung
15.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K