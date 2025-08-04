クォートセクション
通貨 / HPK
HPK: HighPeak Energy Inc

7.06 USD 0.12 (1.67%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HPKの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり7.04の安値と7.29の高値で取引されました。

HighPeak Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

HPK News

1日のレンジ
7.04 7.29
1年のレンジ
7.00 15.72
以前の終値
7.18
始値
7.20
買値
7.06
買値
7.36
安値
7.04
高値
7.29
出来高
608
1日の変化
-1.67%
1ヶ月の変化
-7.83%
6ヶ月の変化
-43.75%
1年の変化
-49.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K