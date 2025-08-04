通貨 / HPK
HPK: HighPeak Energy Inc
7.06 USD 0.12 (1.67%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HPKの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり7.04の安値と7.29の高値で取引されました。
HighPeak Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.04 7.29
1年のレンジ
7.00 15.72
- 以前の終値
- 7.18
- 始値
- 7.20
- 買値
- 7.06
- 買値
- 7.36
- 安値
- 7.04
- 高値
- 7.29
- 出来高
- 608
- 1日の変化
- -1.67%
- 1ヶ月の変化
- -7.83%
- 6ヶ月の変化
- -43.75%
- 1年の変化
- -49.39%
