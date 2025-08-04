货币 / HPK
HPK: HighPeak Energy Inc
7.38 USD 0.10 (1.34%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HPK汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点7.31和高点7.48进行交易。
关注HighPeak Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HPK新闻
日范围
7.31 7.48
年范围
7.00 15.72
- 前一天收盘价
- 7.48
- 开盘价
- 7.44
- 卖价
- 7.38
- 买价
- 7.68
- 最低价
- 7.31
- 最高价
- 7.48
- 交易量
- 285
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- -3.66%
- 6个月变化
- -41.20%
- 年变化
- -47.10%
