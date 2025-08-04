Währungen / HPK
HPK: HighPeak Energy Inc
7.06 USD 0.12 (1.67%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPK hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.04 bis zu einem Hoch von 7.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die HighPeak Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.04 7.29
Jahresspanne
6.96 15.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.18
- Eröffnung
- 7.20
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Tief
- 7.04
- Hoch
- 7.29
- Volumen
- 608
- Tagesänderung
- -1.67%
- Monatsänderung
- -7.83%
- 6-Monatsänderung
- -43.75%
- Jahresänderung
- -49.39%
