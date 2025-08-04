Валюты / HPK
HPK: HighPeak Energy Inc
7.48 USD 0.42 (5.95%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HPK за сегодня изменился на 5.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.13, а максимальная — 7.53.
Следите за динамикой HighPeak Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.13 7.53
Годовой диапазон
7.00 15.72
- Предыдущее закрытие
- 7.06
- Open
- 7.13
- Bid
- 7.48
- Ask
- 7.78
- Low
- 7.13
- High
- 7.53
- Объем
- 1.160 K
- Дневное изменение
- 5.95%
- Месячное изменение
- -2.35%
- 6-месячное изменение
- -40.40%
- Годовое изменение
- -46.38%
