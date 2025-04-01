通貨 / GWH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GWH: ESS Tech Inc
1.57 USD 0.05 (3.09%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GWHの今日の為替レートは、-3.09%変化しました。日中、通貨は1あたり1.50の安値と1.64の高値で取引されました。
ESS Tech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWH News
- ESS Tech schedules 2025 annual meeting for October 6, sets proposal deadline
- Bears are Losing Control Over ESS Tech (GWH), Here's Why It's a 'Buy' Now
- ESS Tech, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GWH)
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ESS Tech Q2 2025 sees stock rise after strong revenue growth
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ESS Tech Revenue Jumps in Fiscal Q2
- ESS Tech Q2 2025 slides: revenue surges 578%, new Energy Base product unveiled
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Will ESS Tech, Inc. (GWH) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Garmin (GRMN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ESS Tech secures $31 million in insider-led funding
- ESS Tech secures capital to sustain operations and strategy
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- ESS Tech Warns of Potential Shutdown Amid Financing Woes
- GWH stock touches 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Earnings call transcript: ESS Tech sees Q1 2025 revenue steady, stock dips
- ESS Tech, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- ESS Tech Q1 2025 slides: revenue plunges 78% as new Energy Base product launches
- ESS Schedules First Quarter 2025 Financial Results Conference Call
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
1.50 1.64
1年のレンジ
0.76 10.12
- 以前の終値
- 1.62
- 始値
- 1.58
- 買値
- 1.57
- 買値
- 1.87
- 安値
- 1.50
- 高値
- 1.64
- 出来高
- 247
- 1日の変化
- -3.09%
- 1ヶ月の変化
- 10.56%
- 6ヶ月の変化
- -48.52%
- 1年の変化
- -75.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K