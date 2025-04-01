Валюты / GWH
GWH: ESS Tech Inc
1.56 USD 0.16 (11.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GWH за сегодня изменился на 11.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.75.
Следите за динамикой ESS Tech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GWH
- ESS Tech schedules 2025 annual meeting for October 6, sets proposal deadline
- Bears are Losing Control Over ESS Tech (GWH), Here's Why It's a 'Buy' Now
- ESS Tech, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GWH)
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ESS Tech Q2 2025 sees stock rise after strong revenue growth
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ESS Tech Revenue Jumps in Fiscal Q2
- ESS Tech Q2 2025 slides: revenue surges 578%, new Energy Base product unveiled
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Will ESS Tech, Inc. (GWH) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Garmin (GRMN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ESS Tech secures $31 million in insider-led funding
- ESS Tech secures capital to sustain operations and strategy
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- ESS Tech Warns of Potential Shutdown Amid Financing Woes
- GWH stock touches 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Earnings call transcript: ESS Tech sees Q1 2025 revenue steady, stock dips
- ESS Tech, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- ESS Tech Q1 2025 slides: revenue plunges 78% as new Energy Base product launches
- ESS Schedules First Quarter 2025 Financial Results Conference Call
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
1.40 1.75
Годовой диапазон
0.76 10.12
- Предыдущее закрытие
- 1.40
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.40
- High
- 1.75
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- 11.43%
- Месячное изменение
- 9.86%
- 6-месячное изменение
- -48.85%
- Годовое изменение
- -75.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.