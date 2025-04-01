货币 / GWH
GWH: ESS Tech Inc
1.62 USD 0.06 (3.85%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GWH汇率已更改3.85%。当日，交易品种以低点1.46和高点1.70进行交易。
关注ESS Tech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GWH新闻
- ESS Tech schedules 2025 annual meeting for October 6, sets proposal deadline
- Bears are Losing Control Over ESS Tech (GWH), Here's Why It's a 'Buy' Now
- ESS Tech, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GWH)
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ESS Tech Q2 2025 sees stock rise after strong revenue growth
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ESS Tech Revenue Jumps in Fiscal Q2
- ESS Tech Q2 2025 slides: revenue surges 578%, new Energy Base product unveiled
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Will ESS Tech, Inc. (GWH) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Garmin (GRMN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ESS Tech secures $31 million in insider-led funding
- ESS Tech secures capital to sustain operations and strategy
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- ESS Tech Warns of Potential Shutdown Amid Financing Woes
- GWH stock touches 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Earnings call transcript: ESS Tech sees Q1 2025 revenue steady, stock dips
- ESS Tech, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- ESS Tech Q1 2025 slides: revenue plunges 78% as new Energy Base product launches
- ESS Schedules First Quarter 2025 Financial Results Conference Call
- ESS Tech, Inc. (GWH) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
日范围
1.46 1.70
年范围
0.76 10.12
- 前一天收盘价
- 1.56
- 开盘价
- 1.46
- 卖价
- 1.62
- 买价
- 1.92
- 最低价
- 1.46
- 最高价
- 1.70
- 交易量
- 359
- 日变化
- 3.85%
- 月变化
- 14.08%
- 6个月变化
- -46.89%
- 年变化
- -74.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值