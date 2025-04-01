Währungen / GWH
GWH: ESS Tech Inc
1.53 USD 0.04 (2.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GWH hat sich für heute um -2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.49 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESS Tech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.49 1.56
Jahresspanne
0.76 10.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.57
- Eröffnung
- 1.53
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Tief
- 1.49
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 180
- Tagesänderung
- -2.55%
- Monatsänderung
- 7.75%
- 6-Monatsänderung
- -49.84%
- Jahresänderung
- -75.79%
