GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.50 USD 0.01 (0.66%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GROVの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり1.50の安値と1.52の高値で取引されました。
Grove Collaborative Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROV News
- Grove Collaborative Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GROV)
- Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grove Collaborative Q2 2025 slides: sequential growth amid continued revenue challenges
- HumanCo investor urges Grove Collaborative to explore sale
- Grove Collaborative director David Glazer buys $8,274 in stock
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $4,981 in shares
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $1,757 in stock
- Grove Collaborative Taps RELEX Solutions to Streamline Planning and Support Sustainable Growth
- Grove Collaborative president & CEO buys $13,334 in stock
- Grove Collaborative CEO Jeffrey Yurcisin buys $13,604 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $18,826 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $10,056 in class A stock
- Grove Collaborative director Stuart Landesberg buys $17,676 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Grove collaborative director John Replogle buys $50,423 in stock
- Grove Receives NYSE Continued Listing Standards Notice
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Grove Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Grove Collaborative Q1 2025 slides: Revenue dips amid platform transition, sequential growth expected
- Grove Collaborative Holdings, Inc (GROV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.50 1.52
1年のレンジ
1.02 1.95
- 以前の終値
- 1.51
- 始値
- 1.52
- 買値
- 1.50
- 買値
- 1.80
- 安値
- 1.50
- 高値
- 1.52
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.66%
- 1ヶ月の変化
- -1.32%
- 6ヶ月の変化
- 9.49%
- 1年の変化
- 11.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K