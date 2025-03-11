Валюты / GROV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.52 USD 0.02 (1.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GROV за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.54.
Следите за динамикой Grove Collaborative Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GROV
- Grove Collaborative Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GROV)
- Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grove Collaborative Q2 2025 slides: sequential growth amid continued revenue challenges
- HumanCo investor urges Grove Collaborative to explore sale
- Grove Collaborative director David Glazer buys $8,274 in stock
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $4,981 in shares
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $1,757 in stock
- Grove Collaborative Taps RELEX Solutions to Streamline Planning and Support Sustainable Growth
- Grove Collaborative president & CEO buys $13,334 in stock
- Grove Collaborative CEO Jeffrey Yurcisin buys $13,604 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $18,826 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $10,056 in class A stock
- Grove Collaborative director Stuart Landesberg buys $17,676 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Grove collaborative director John Replogle buys $50,423 in stock
- Grove Receives NYSE Continued Listing Standards Notice
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Grove Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Grove Collaborative Q1 2025 slides: Revenue dips amid platform transition, sequential growth expected
- Grove Collaborative Holdings, Inc (GROV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.50 1.54
Годовой диапазон
1.02 1.95
- Предыдущее закрытие
- 1.54
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.50
- High
- 1.54
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 10.95%
- Годовое изменение
- 12.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.