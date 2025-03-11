Moedas / GROV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.50 USD 0.01 (0.66%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GROV para hoje mudou para -0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.50 e o mais alto foi 1.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Grove Collaborative Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROV Notícias
- Grove Collaborative Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GROV)
- Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grove Collaborative Q2 2025 slides: sequential growth amid continued revenue challenges
- HumanCo investor urges Grove Collaborative to explore sale
- Grove Collaborative director David Glazer buys $8,274 in stock
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $4,981 in shares
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $1,757 in stock
- Grove Collaborative Taps RELEX Solutions to Streamline Planning and Support Sustainable Growth
- Grove Collaborative president & CEO buys $13,334 in stock
- Grove Collaborative CEO Jeffrey Yurcisin buys $13,604 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $18,826 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $10,056 in class A stock
- Grove Collaborative director Stuart Landesberg buys $17,676 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Grove collaborative director John Replogle buys $50,423 in stock
- Grove Receives NYSE Continued Listing Standards Notice
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Grove Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Grove Collaborative Q1 2025 slides: Revenue dips amid platform transition, sequential growth expected
- Grove Collaborative Holdings, Inc (GROV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.50 1.52
Faixa anual
1.02 1.95
- Fechamento anterior
- 1.51
- Open
- 1.52
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.50
- High
- 1.52
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -0.66%
- Mudança mensal
- -1.32%
- Mudança de 6 meses
- 9.49%
- Mudança anual
- 11.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh