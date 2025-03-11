Valute / GROV
GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.51 USD 0.01 (0.67%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GROV ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.44 e ad un massimo di 1.52.
Segui le dinamiche di Grove Collaborative Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.44 1.52
Intervallo Annuale
1.02 1.95
- Chiusura Precedente
- 1.50
- Apertura
- 1.44
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Minimo
- 1.44
- Massimo
- 1.52
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- -0.66%
- Variazione Semestrale
- 10.22%
- Variazione Annuale
- 11.85%
21 settembre, domenica