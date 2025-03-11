货币 / GROV
GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.52 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GROV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.50和高点1.54进行交易。
关注Grove Collaborative Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.50 1.54
年范围
1.02 1.95
- 前一天收盘价
- 1.52
- 开盘价
- 1.50
- 卖价
- 1.52
- 买价
- 1.82
- 最低价
- 1.50
- 最高价
- 1.54
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 10.95%
- 年变化
- 12.59%
