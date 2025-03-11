Währungen / GROV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GROV: Grove Collaborative Holdings Inc Class A
1.50 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GROV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.44 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grove Collaborative Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROV News
- Grove Collaborative Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GROV)
- Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grove Collaborative Q2 2025 slides: sequential growth amid continued revenue challenges
- HumanCo investor urges Grove Collaborative to explore sale
- Grove Collaborative director David Glazer buys $8,274 in stock
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $4,981 in shares
- Grove Collaborative president Jeffrey Yurcisin buys $1,757 in stock
- Grove Collaborative Taps RELEX Solutions to Streamline Planning and Support Sustainable Growth
- Grove Collaborative president & CEO buys $13,334 in stock
- Grove Collaborative CEO Jeffrey Yurcisin buys $13,604 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $18,826 in stock
- Grove Collaborative president & CEO buys $10,056 in class A stock
- Grove Collaborative director Stuart Landesberg buys $17,676 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Grove collaborative director John Replogle buys $50,423 in stock
- Grove Receives NYSE Continued Listing Standards Notice
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Grove Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Grove Collaborative Q1 2025 slides: Revenue dips amid platform transition, sequential growth expected
- Grove Collaborative Holdings, Inc (GROV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.44 1.52
Jahresspanne
1.02 1.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.50
- Eröffnung
- 1.44
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.44
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.32%
- 6-Monatsänderung
- 9.49%
- Jahresänderung
- 11.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K