通貨 / GNLN
GNLN: Greenlane Holdings Inc - Class A
3.75 USD 0.18 (5.04%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNLNの今日の為替レートは、5.04%変化しました。日中、通貨は1あたり3.56の安値と3.85の高値で取引されました。
Greenlane Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.56 3.85
1年のレンジ
0.01 7.47
- 以前の終値
- 3.57
- 始値
- 3.60
- 買値
- 3.75
- 買値
- 4.05
- 安値
- 3.56
- 高値
- 3.85
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 5.04%
- 1ヶ月の変化
- 16.10%
- 6ヶ月の変化
- 1288.89%
- 1年の変化
- -24.40%
