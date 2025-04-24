통화 / GNLN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GNLN: Greenlane Holdings Inc - Class A
3.55 USD 0.20 (5.33%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNLN 환율이 오늘 -5.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.52이고 고가는 3.78이었습니다.
Greenlane Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNLN News
- Greenlane Holdings appoints Vanessa Guzman-Clark as new chief financial officer
- Netflix, BlackSky Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - BlackSky Technology (NYSE:BKSY), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane selects JointCommerce as digital marketing platform
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Hewlett Packard Enterprise, Magnite, GMS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bloom Energy (NYSE:BE), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Greenlane appoints Mike Hinson as executive vice president of sales
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Greenlane to implement 1-for-750 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
- Dow Tumbles Over 100 Points; US Producer Prices Edge Higher In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane renews distribution deal with PAX vaporizers
- Greenlane Granted Continued Listing from Nasdaq Hearings Panel, Subject to Return to Compliance with Nasdaq Listing Rules
- Greenlane inks distribution deal with Greentank for US market
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
일일 변동 비율
3.52 3.78
년간 변동
0.01 7.47
- 이전 종가
- 3.75
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- 저가
- 3.52
- 고가
- 3.78
- 볼륨
- 61
- 일일 변동
- -5.33%
- 월 변동
- 9.91%
- 6개월 변동
- 1214.81%
- 년간 변동율
- -28.43%
20 9월, 토요일