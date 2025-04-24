货币 / GNLN
GNLN: Greenlane Holdings Inc - Class A
3.57 USD 0.15 (4.39%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNLN汇率已更改4.39%。当日，交易品种以低点3.48和高点3.70进行交易。
关注Greenlane Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GNLN新闻
- Greenlane Holdings appoints Vanessa Guzman-Clark as new chief financial officer
- Netflix, BlackSky Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - BlackSky Technology (NYSE:BKSY), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane selects JointCommerce as digital marketing platform
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Hewlett Packard Enterprise, Magnite, GMS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bloom Energy (NYSE:BE), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Greenlane appoints Mike Hinson as executive vice president of sales
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Greenlane to implement 1-for-750 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
- Dow Tumbles Over 100 Points; US Producer Prices Edge Higher In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane renews distribution deal with PAX vaporizers
- Greenlane Granted Continued Listing from Nasdaq Hearings Panel, Subject to Return to Compliance with Nasdaq Listing Rules
- Greenlane inks distribution deal with Greentank for US market
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
日范围
3.48 3.70
年范围
0.01 7.47
- 前一天收盘价
- 3.42
- 开盘价
- 3.48
- 卖价
- 3.57
- 买价
- 3.87
- 最低价
- 3.48
- 最高价
- 3.70
- 交易量
- 99
- 日变化
- 4.39%
- 月变化
- 10.53%
- 6个月变化
- 1222.22%
- 年变化
- -28.02%
