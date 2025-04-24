КотировкиРазделы
GNLN: Greenlane Holdings Inc - Class A

3.42 USD 0.03 (0.88%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNLN за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.39, а максимальная — 3.50.

Следите за динамикой Greenlane Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GNLN

Дневной диапазон
3.39 3.50
Годовой диапазон
0.01 7.47
Предыдущее закрытие
3.39
Open
3.42
Bid
3.42
Ask
3.72
Low
3.39
High
3.50
Объем
40
Дневное изменение
0.88%
Месячное изменение
5.88%
6-месячное изменение
1166.67%
Годовое изменение
-31.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.