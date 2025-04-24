Валюты / GNLN
GNLN: Greenlane Holdings Inc - Class A
3.42 USD 0.03 (0.88%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNLN за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.39, а максимальная — 3.50.
Следите за динамикой Greenlane Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GNLN
- Greenlane Holdings appoints Vanessa Guzman-Clark as new chief financial officer
- Netflix, BlackSky Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - BlackSky Technology (NYSE:BKSY), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane selects JointCommerce as digital marketing platform
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Hewlett Packard Enterprise, Magnite, GMS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bloom Energy (NYSE:BE), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Greenlane appoints Mike Hinson as executive vice president of sales
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Greenlane to implement 1-for-750 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
- Dow Tumbles Over 100 Points; US Producer Prices Edge Higher In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- Greenlane renews distribution deal with PAX vaporizers
- Greenlane Granted Continued Listing from Nasdaq Hearings Panel, Subject to Return to Compliance with Nasdaq Listing Rules
- Greenlane inks distribution deal with Greentank for US market
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Дневной диапазон
3.39 3.50
Годовой диапазон
0.01 7.47
- Предыдущее закрытие
- 3.39
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Low
- 3.39
- High
- 3.50
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 5.88%
- 6-месячное изменение
- 1166.67%
- Годовое изменение
- -31.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.