通貨 / FOXO
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FOXOの今日の為替レートは、-5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.15の安値と0.16の高値で取引されました。
FOXO Technologies Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FOXO News
- Foxo Technologies、Smithline Family Trust IIとの和解契約を修正
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
1日のレンジ
0.15 0.16
1年のレンジ
0.07 2.38
- 以前の終値
- 0.17
- 始値
- 0.15
- 買値
- 0.16
- 買値
- 0.46
- 安値
- 0.15
- 高値
- 0.16
- 出来高
- 897
- 1日の変化
- -5.88%
- 1ヶ月の変化
- 6.67%
- 6ヶ月の変化
- -5.88%
- 1年の変化
- 0.00%
