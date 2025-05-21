QuotazioniSezioni
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A

0.16 USD 0.01 (5.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FOXO ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.15 e ad un massimo di 0.16.

Segui le dinamiche di FOXO Technologies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.15 0.16
Intervallo Annuale
0.07 2.38
Chiusura Precedente
0.17
Apertura
0.15
Bid
0.16
Ask
0.46
Minimo
0.15
Massimo
0.16
Volume
897
Variazione giornaliera
-5.88%
Variazione Mensile
6.67%
Variazione Semestrale
-5.88%
Variazione Annuale
0.00%
21 settembre, domenica