Valute / FOXO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOXO ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.15 e ad un massimo di 0.16.
Segui le dinamiche di FOXO Technologies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXO News
- Foxo Technologies modifica l’accordo di transazione con Smithline Family Trust II
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
Intervallo Giornaliero
0.15 0.16
Intervallo Annuale
0.07 2.38
- Chiusura Precedente
- 0.17
- Apertura
- 0.15
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Minimo
- 0.15
- Massimo
- 0.16
- Volume
- 897
- Variazione giornaliera
- -5.88%
- Variazione Mensile
- 6.67%
- Variazione Semestrale
- -5.88%
- Variazione Annuale
- 0.00%
21 settembre, domenica