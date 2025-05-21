Dövizler / FOXO
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FOXO fiyatı bugün -5.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.15 ve Yüksek fiyatı olarak 0.16 aralığında işlem gördü.
FOXO Technologies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FOXO haberleri
- Foxo Technologies, Smithline Family Trust II ile uzlaşma anlaşmasını değiştirdi
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
Günlük aralık
0.15 0.16
Yıllık aralık
0.07 2.38
- Önceki kapanış
- 0.17
- Açılış
- 0.15
- Satış
- 0.16
- Alış
- 0.46
- Düşük
- 0.15
- Yüksek
- 0.16
- Hacim
- 897
- Günlük değişim
- -5.88%
- Aylık değişim
- 6.67%
- 6 aylık değişim
- -5.88%
- Yıllık değişim
- 0.00%
21 Eylül, Pazar