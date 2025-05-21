Devises / FOXO
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOXO a changé de -5.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.15 et à un maximum de 0.16.
Suivez la dynamique FOXO Technologies Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FOXO Nouvelles
- Foxo Technologies modifie l'accord de règlement avec Smithline Family Trust II
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
Range quotidien
0.15 0.16
Range Annuel
0.07 2.38
- Clôture Précédente
- 0.17
- Ouverture
- 0.15
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Plus Bas
- 0.15
- Plus Haut
- 0.16
- Volume
- 897
- Changement quotidien
- -5.88%
- Changement Mensuel
- 6.67%
- Changement à 6 Mois
- -5.88%
- Changement Annuel
- 0.00%
20 septembre, samedi