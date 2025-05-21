통화 / FOXO
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FOXO 환율이 오늘 -5.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.15이고 고가는 0.16이었습니다.
FOXO Technologies Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FOXO News
- Foxo Technologies, Smithline Family Trust II와 합의 변경
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
일일 변동 비율
0.15 0.16
년간 변동
0.07 2.38
- 이전 종가
- 0.17
- 시가
- 0.15
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- 저가
- 0.15
- 고가
- 0.16
- 볼륨
- 897
- 일일 변동
- -5.88%
- 월 변동
- 6.67%
- 6개월 변동
- -5.88%
- 년간 변동율
- 0.00%
20 9월, 토요일