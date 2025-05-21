Währungen / FOXO
FOXO: FOXO Technologies Inc Class A
0.16 USD 0.01 (5.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOXO hat sich für heute um -5.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.15 bis zu einem Hoch von 0.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die FOXO Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FOXO News
- Foxo Technologies ändert Vergleichsvereinbarung mit Smithline Family Trust II
- Foxo Technologies amends settlement agreement with Smithline Family Trust II
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- FOXO Technologies delisted from NYSE, begins trading on OTC
- FOXO Technologies enacts 1-for-1.99 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- FOXO stock plunges to 52-week low, touches $0.39
- FOXO stock touches 52-week low at $0.57 amid market challenges
Tagesspanne
0.15 0.16
Jahresspanne
0.07 2.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.17
- Eröffnung
- 0.15
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Tief
- 0.15
- Hoch
- 0.16
- Volumen
- 897
- Tagesänderung
- -5.88%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- -5.88%
- Jahresänderung
- 0.00%
