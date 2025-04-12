クォートセクション
通貨 / FCAP
株に戻る

FCAP: First Capital Inc

45.32 USD 1.03 (2.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCAPの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり43.94の安値と45.32の高値で取引されました。

First Capital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCAP News

1日のレンジ
43.94 45.32
1年のレンジ
28.50 53.59
以前の終値
44.29
始値
44.20
買値
45.32
買値
45.62
安値
43.94
高値
45.32
出来高
6
1日の変化
2.33%
1ヶ月の変化
8.19%
6ヶ月の変化
18.08%
1年の変化
28.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K