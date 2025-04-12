QuotazioniSezioni
Valute / FCAP
Tornare a Azioni

FCAP: First Capital Inc

46.00 USD 0.68 (1.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCAP ha avuto una variazione del 1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.96 e ad un massimo di 46.00.

Segui le dinamiche di First Capital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCAP News

Intervallo Giornaliero
43.96 46.00
Intervallo Annuale
28.50 53.59
Chiusura Precedente
45.32
Apertura
45.26
Bid
46.00
Ask
46.30
Minimo
43.96
Massimo
46.00
Volume
45
Variazione giornaliera
1.50%
Variazione Mensile
9.81%
Variazione Semestrale
19.85%
Variazione Annuale
30.31%
21 settembre, domenica