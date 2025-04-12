Valute / FCAP
FCAP: First Capital Inc
46.00 USD 0.68 (1.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCAP ha avuto una variazione del 1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.96 e ad un massimo di 46.00.
Segui le dinamiche di First Capital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
43.96 46.00
Intervallo Annuale
28.50 53.59
- Chiusura Precedente
- 45.32
- Apertura
- 45.26
- Bid
- 46.00
- Ask
- 46.30
- Minimo
- 43.96
- Massimo
- 46.00
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 1.50%
- Variazione Mensile
- 9.81%
- Variazione Semestrale
- 19.85%
- Variazione Annuale
- 30.31%
21 settembre, domenica