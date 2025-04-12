Валюты / FCAP
FCAP: First Capital Inc
44.72 USD 0.70 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCAP за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.12, а максимальная — 44.72.
Следите за динамикой First Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.12 44.72
Годовой диапазон
28.50 53.59
- Предыдущее закрытие
- 44.02
- Open
- 44.43
- Bid
- 44.72
- Ask
- 45.02
- Low
- 44.12
- High
- 44.72
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 6.76%
- 6-месячное изменение
- 16.52%
- Годовое изменение
- 26.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.