KurseKategorien
Währungen / FCAP
Zurück zum Aktien

FCAP: First Capital Inc

44.38 USD 0.94 (2.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCAP hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 45.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCAP News

Tagesspanne
44.38 45.26
Jahresspanne
28.50 53.59
Vorheriger Schlusskurs
45.32
Eröffnung
45.26
Bid
44.38
Ask
44.68
Tief
44.38
Hoch
45.26
Volumen
17
Tagesänderung
-2.07%
Monatsänderung
5.94%
6-Monatsänderung
15.63%
Jahresänderung
25.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K