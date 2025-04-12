Währungen / FCAP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCAP: First Capital Inc
44.38 USD 0.94 (2.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCAP hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 45.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.38 45.26
Jahresspanne
28.50 53.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.32
- Eröffnung
- 45.26
- Bid
- 44.38
- Ask
- 44.68
- Tief
- 44.38
- Hoch
- 45.26
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -2.07%
- Monatsänderung
- 5.94%
- 6-Monatsänderung
- 15.63%
- Jahresänderung
- 25.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K