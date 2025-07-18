クォートセクション
通貨 / EPI
株に戻る

EPI: WisdomTree India Earnings Fund

45.68 USD 0.18 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPIの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり45.57の安値と45.75の高値で取引されました。

WisdomTree India Earnings Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPI News

1日のレンジ
45.57 45.75
1年のレンジ
39.98 50.51
以前の終値
45.50
始値
45.75
買値
45.68
買値
45.98
安値
45.57
高値
45.75
出来高
869
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
3.77%
6ヶ月の変化
5.37%
1年の変化
-9.54%
21 9月, 日曜日