EPI: WisdomTree India Earnings Fund
45.68 USD 0.18 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPIの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり45.57の安値と45.75の高値で取引されました。
WisdomTree India Earnings Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.57 45.75
1年のレンジ
39.98 50.51
- 以前の終値
- 45.50
- 始値
- 45.75
- 買値
- 45.68
- 買値
- 45.98
- 安値
- 45.57
- 高値
- 45.75
- 出来高
- 869
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 3.77%
- 6ヶ月の変化
- 5.37%
- 1年の変化
- -9.54%
21 9月, 日曜日