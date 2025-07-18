Валюты / EPI
EPI: WisdomTree India Earnings Fund
45.68 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPI за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.57, а максимальная — 45.75.
Следите за динамикой WisdomTree India Earnings Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.57 45.75
Годовой диапазон
39.98 50.51
- Предыдущее закрытие
- 45.50
- Open
- 45.75
- Bid
- 45.68
- Ask
- 45.98
- Low
- 45.57
- High
- 45.75
- Объем
- 869
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 3.77%
- 6-месячное изменение
- 5.37%
- Годовое изменение
- -9.54%
21 сентября, воскресенье