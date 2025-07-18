КотировкиРазделы
Валюты / EPI
Назад в Рынок акций США

EPI: WisdomTree India Earnings Fund

45.68 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPI за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.57, а максимальная — 45.75.

Следите за динамикой WisdomTree India Earnings Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EPI

Дневной диапазон
45.57 45.75
Годовой диапазон
39.98 50.51
Предыдущее закрытие
45.50
Open
45.75
Bid
45.68
Ask
45.98
Low
45.57
High
45.75
Объем
869
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
3.77%
6-месячное изменение
5.37%
Годовое изменение
-9.54%
21 сентября, воскресенье