Währungen / EPI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EPI: WisdomTree India Earnings Fund
45.68 USD 0.18 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPI hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.57 bis zu einem Hoch von 45.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree India Earnings Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPI News
- Is WisdomTree India Earnings ETF (EPI) a Strong ETF Right Now?
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- India's GST Reset: Driving Into Tax Cuts
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Still Compounding: India’s Structural Momentum Amid Market Noise
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Global Economic Outlook: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- India's Headlines Got Worse, The Investment Case Got Better
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
Tagesspanne
45.57 45.75
Jahresspanne
39.98 50.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.50
- Eröffnung
- 45.75
- Bid
- 45.68
- Ask
- 45.98
- Tief
- 45.57
- Hoch
- 45.75
- Volumen
- 869
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 3.77%
- 6-Monatsänderung
- 5.37%
- Jahresänderung
- -9.54%
21 September, Sonntag