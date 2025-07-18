Divisas / EPI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EPI: WisdomTree India Earnings Fund
45.68 USD 0.18 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPI de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.57, mientras que el máximo ha alcanzado 45.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree India Earnings Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPI News
- Is WisdomTree India Earnings ETF (EPI) a Strong ETF Right Now?
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- India's GST Reset: Driving Into Tax Cuts
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Still Compounding: India’s Structural Momentum Amid Market Noise
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Global Economic Outlook: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- India's Headlines Got Worse, The Investment Case Got Better
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
Rango diario
45.57 45.75
Rango anual
39.98 50.51
- Cierres anteriores
- 45.50
- Open
- 45.75
- Bid
- 45.68
- Ask
- 45.98
- Low
- 45.57
- High
- 45.75
- Volumen
- 869
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 3.77%
- Cambio a 6 meses
- 5.37%
- Cambio anual
- -9.54%
21 septiembre, domingo